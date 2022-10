Nébé( Diourbel): Un mort et plusieurs blessés graves dans l'explosion d'une usine

Une explosion dans usine agro-alimentaire de fabrique d'huile et d'aliments de bétail a fait 10 victimes parmi lesquelles un corps sans vie. Le drame est survenu ce mardi à Nébé, une localité du département de Diourbel.



Selon une source médicale de Seneweb, 9 blessés graves ont été acheminés à l'hôpital régional de Diourbel par les sapeurs-pompiers et des bonnes volontés.



Mais la personne décédée dans cette exposition n'a été pas encore identifiée parce que son corps est carbonisé d'après la même source.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.

Seneweb





