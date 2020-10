Nébuleuse autour de 92, 29 milliards FCfa: Ousmane Sonko déterre encore un autre scandale et interpelle le gouvernement Ousmane Sonko, le leader du Pastef est toujours d’attaque pour déterrer de présumés cafards du régime de Macky Sall. Après l’affaire des 94 milliards FCfa, il a encore déballé sur un autre gros scandale.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 08:23 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le leader de Pastef a adressé une nouvelle question sur des " cas supposés d’escroquerie sur deniers publics et virements de fonds illégaux à la Banque islamique du Sénégal (BIS) ".





Selon "Le Quotidien", Ousmane Sonko fait état de plus d’une vingtaine d’opérations d’indemnisations au profit de tiers privés, réalisés par le biais de ces mécanismes, pour un montant de 92 milliards 299 millions 127 mille FCFA.



D'après ses investigations, ces indemnisations ne reposent sur aucune justification légale, mais sur un vaste système d'escroquerie, nous rapporte seneweb.



Pour Sonko, les autorités gouvernementales ont ouvert auprès des banques privées, des comptes fortement alimentés par des fonds publics dont l’objet est de trouver des solutions financières, avec lesdites banques, pour effectuer des paiements au titre des indemnisations relatives aux expropriations foncières pour cause d’utilité publique.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos