Nécrologie : Abdoulaye Dia le DG de la Senico en deuil, son père El Hadji Oumar Dia s’est éteint Abdoulaye Dia, le PDG du groupe Société d'agroalimentaire Sénégalaise industrie et commerce (Senico), est touchée par une bien triste nouvelle. El Hadj Omar Dia, son père est décédé ce mardi

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon les infos reçues, la levée du corps du défunt est prévue demain mercredi à10h grande mosquée Cité Fadia , suivi de son enterrement à Darou Salam



A sa famille, ses parents et proches leral.net exprime sa vive compassion et prie pour le repos éternel de son âme



