Nécrologie : Amadou Badiane, ex-animateur de l’émission hebdomadaire, ‘’Echos d’Orient’’, est décédé

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

Amadou Badiane est décédé, suite à une maladie. Selon une source proche de la famille, l’homme a tiré sa révérence, samedi dernier, après-midi. Et, il a été inhumé hier, au cimetière de Pikine.



L’ex-animateur de l’émission hebdo, ‘’Echos d’Orient’’, sur Radio Sénégal des années 70 et 80, a aussi renforcé les relations entre l’Inde et le Sénégal. Laquelle émission, relayait les activités des artistes et acteurs Hindous et leur culture.



Mais, Amadou Badiane a aussi fait des émules. Les Indophiles, Mamadou Kane sur 2stv, et Pame sur la Rdv, avaient eux, aussi fini de fidéliser un audimat indophile.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos