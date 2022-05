Nécrologie: Après une longue maladie, l'humoriste "Ndiaye" est décédé

La nouvelle est triste. L’humoriste Abdoulaye Ndiaye vient de rendre l'âme, après un long combat contre la maladie.



Le Groupe Leral Médias présente ses condoléances à sa famille et à tout le monde de la culture.