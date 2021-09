Nécrologie; Balla Gaye 2 et Sa Thiès endeuillés, Double Less n'est plus L'arène sénégalaise est en deuil avec le rappel à Dieu de Mamadou Sakho, alias Double Less qui a rendu l'âme ce dimanche à son domicile de Boune.

Balla Gaye et Sa Thiès sont orphelins de leur père qui a longtemps couvé leur carrière. Double Less était un grand champion, jusqu'à être nommé Empereur de l'arène.



Il a eu à faire les beaux jours de l'équipe nationale de lutte olympique entre autres exploits et l'on retiendra ses nombreuses victoires. Nou y reviendrons.



Leral présente ses condoléances à la famille Sakho et à tout le monde sportif, surtout de la lutte.

