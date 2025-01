Nécrologie : Bassirou Diomaye Faye à Bambey pour présenter ses condoléances au ministre de la Microfinance APS – Le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est rendu dimanche, à Bambey (centre) pour présenter ses condoléances et celles de la nation au ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire Alioune Dione, suite au décès de son épouse.

Arrivé peu avant 11 heures, le chef de l’État a été accueilli par le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, le préfet de Bambey, Mme Ndeye Aïssatou Touré Ba, les élus locaux, les autorités militaires et paramilitaires de la région et Serigne Mame Mor Mbacké, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur de la confrérie mouride.



Le président Faye était accompagné d’une délégation gouvernementale composée de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane, Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et l’Aménagement des territoires, Pape Mada Ndour, ministre chef de cabinet du président de la République, Ousseynou Ly, ministre conseiller, porte-parole de la présidence.



Dans son discours, le chef de l’État aye a compati à la douleur d’Alioune Dione avant de prier pour le repos éternel de l’âme de la défunte.



Mame Diarra Tine, épouse du ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, décédée jeudi, à Thiès, des suites d’une maladie a été inhumée le même jour à Touba.



