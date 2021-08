Nécrologie: Birahime Seck du Forum civil a perdu son père Birahime Seck du Forum civil a perdu son père ce dimanche 15 Août 2021 des suites de maladie. Cette information vient de tomber et Leral présente ses sincères condoléances à Monsieur Seck, ainsi que sa famille et ses proches. Nous y reviendrons.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Août 2021 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|



