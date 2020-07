Nécrologie - Biri - Biri, le plus grand joueur gambien de tous les temps est mort Un jour triste pour la Gambie, Séville et Sénégal, à la suite du décès de Biri-Biri, survenu ce jour à Dakar, d'une courte maladie.

Dimanche 19 Juillet 2020

La nouvelle a été donnée par Tombong Saidy sur sa page Facebook. Le rapatriement de son corps ainsi que les détails des funérailles seront communiqués ultérieurement.



Pour rappel, le célèbre joueur gambien a fait les beaux jours du FC Séville, dans la Liga, où il jouit d'une grande popularité. Il a joué avec Tassirou Diallo dans la même équipe en Gambie.





















