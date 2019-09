Nécrologie : Coura Ba Thiam, ancienne ministre de la Culture est décédée

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

L’ex ministre de la Culture, Coura Bâ Thiam, Enseignante de formation n’est plus. Mme Thiam, informe la Rfm, était membre du gouvernement sous le Magistère du Président de la République, Abdou Diouf de juin 1992 à mars 1994.



Elle était également proviseur du lycée Ameth Fall de Saint Louis, avant son entrée dans le gouvernement. Et par la suite, elle devenait diplomate à l’Ambassade du Sénégal en Allemagne.



Leral présente ses condoléances.



