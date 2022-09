Nécrologie / Darou Mousty: Serigne Abdourahmane ibn Serigne Abdou Khoudoss, rappelé à Dieu

Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Mousty, n'est plus ! Le fils de Serigne Abdou Khoudoss ibn Mame Thierno Ibra Faty, a tiré sa révérence, a appris Seneweb.



En effet, cet érudit de l'islam était également très pieux, cultivé, ordonné et très organisé dans sa vie de tous les jours. En plus d’être d’une sérénité à tout épreuve, il était très posé, intelligent et sincère dans ses propos qu’il n’avançait jamais gratuitement. Il était aussi d’une humilité sans précédent, honorant ainsi, l’illustre éduction qu’il aura reçue des meilleures.



Leral s'incline devant la mémoire de ce vénéré défunt chef religieux et présente ses condoléances à la communauté musulmane.