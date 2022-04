Nécrologie / Darou Mousty en deuil : Serigne Moustapha Absa rappelé à Dieu La communauté mouride, plus particulièrement la localité de Darou Mousty, est en deuil. Ce, suite au rappel à Dieu de Serigne Moustapha Absa, Khalife de Serigne Modou Awa Balla Mbacké.

Khalife de Serigne Modou Awa Balla Mbacké,( premier Khalife de Mame Thierno Birahim), le pieux, le calme, l’érudit est parti rejoindre son créateur, son père et son grand père Mame Thierno Birahim Mbacké.



Serigne Moustapha Absa Diakhaté (1927- 13 avril 2022) a rempli sa mission sur terre: instrument et esclave d’Allah( SWT) sur terre.

Il aidait sans tapage.



Un des rares de ceux et celles qui ne vont pas changer leur comportement si Serigne Touba ou Mame Thierno revenait pour nous inspecter.

Il ne connaissait que les livres, la terre et les problèmes de ses semblables.



Le Groupe Leral présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la communauté mouride.











