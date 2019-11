Nécrologie : Décès de Cheikh Mamadou Sow, maire de Vélingara-Ferlo

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 18:37 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Mamadou Sow, maire de Vélingara-Ferlo, dans le département de Ranérou-Ferlo, est décédé ce mercredi, à l’âge de 55 ans, a appris l’APS de source familiale.



Le défunt, élu pour la première fois maire en 2014, était souffrant depuis plusieurs mois.



Militant du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (APR), Cheikh Mamadou Sow, laisse derrière lui deux épouses et un bébé de moins d’un an.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos