Nécrologie : Décès de Dr. Hamid Fall, premier conseiller fiscal de Me Wade Triste nouvelle pour le monde des fiscalistes, les Dakarois et les Saint-Louisiens. Dr. Hamid Fall, inspecteur des Impôts et Domaines à la DGID, a rendu l’âme, avant-hier samedi et a été inhumé, dimanche, à Saint-Louis, sa ville natale, nous apprend "EnQuête".

Dr. Hamid Fall était promis à une brillante carrière. Mais, en 2002, l’ascenseur s’est brusquement cassé pour lui, avec l’éclatement de l’affaire Sénégal Pêche. Beaucoup considèrent aujourd’hui que le jeune conseiller fiscal du Président Wade qu’il fut, n’avait été qu’un fusible pour étouffer une affaire gênante pour le pouvoir.



Depuis, Hamid Fall avait gardé les stigmates de cette affaire qui l’avait fortement ébranlé. Mais, il est resté aimable, courtois et très sociable. Hamid aimait les discussions techniques dans son domaine et était passionné de savoir et de culture. Il y a de quoi, au vu de son curriculum.



Diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Maîtrise et DEA en droit public), de l'Ecole nationale d'Administration (1994), de l'université Paris - Sorbonne (Certificat d'Etudes supérieures en Management en 1998), du Centre d'Etudes financières, économiques et bancaires de Marseille (Diplôme d'Etudes supérieures spécialisées en Finance d'Entreprise en 1998), du Western Illinois University-USA (Certificat Fulbright d'Etudes supérieures en Economie internationale -Option : fiscalité internationale en 1999) et de la London School Of Economics-K.



Auteur de plusieurs publications dans son domaine, Hamid Fall était aussi Docteur en Droit Public (option fiscalité) en 2001 à Toulouse. Une très grosse perte pour le Sénégal.



"Leral" se joint à "EnQuête" pour présente ses condoléances à sa famille, à ses amis et à ses proches.



