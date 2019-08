Nécrologie : Décès de la 4e Vice-Présidente du CESE

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

La 4e vice-présidente au Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) Marième Hane n’est plus. Elle est décédée hier à l’hôpital Princiapl des suites d’une maladie. La défunte fait partie des membres fondateurs de l’Alliance pour la République (APR) et conseillère au sien de cette institution publique depuis 2012. Elle était l’une des figures féminines marquantes de la majorité présidentielle du département de Dakar militant à la Médina.



La levée du corps est prévue demain à l’hôpital Principal





