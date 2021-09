Nécrologie: Déthié Fall endeuillé, son frère aîné n'est plus Le président du PRP, Déthié Fall est endeuillé avec le rappel à Dieu de son grand frère, Mamadou Fall.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

Le décès est survenu cette nuit à Saint-Louis, l’enterrement est prévu ce lundi à 17h, au cimetière de la Corniche, à Sor.



Leral présente ses condoléances au président Déthié Fall et à tous ses proches.

