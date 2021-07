Nécrologie: Fille de Cheikh Anta Mbacké : Sokhna Daba Mbacké de Darou Salam à tiré sa révérence La communauté mouride est endeuillée par la disparition de Sokhna Daba Mbacké. Nonagénaire, elle était la veuve de Serigne Abdou Lahi Mbacké «Borom Deurbi » et mère de Sokhna Astou Mbacké, député libérale à l'assemblée nationale.

Sokhna Daba Mbacké jouissait d’une grande aura, puisqu’elle était jusqu'à ce dimanche, l’unique descendant en vie de Cheikh Anta Mbacké jeune frère de Khadim Rassoul, renseigne le soleil.



Sokhna Daba est décédée ce dimanche à Dakar. Selon Serigne Fallou Gallas Syll, de Darou Salam, la défunte sera inhumée demain, lundi, à 11 heures à Darou Salam.



Leral présente ses condoléances à sa famille et à toute la communauté mouride.

