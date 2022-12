Nécrologie / Football: Sinisa Mihajlovic est décédé à l'âge de 53 ans

Sinisa Mihajlovic, ancien footballeur puis entraîneur, est décédé ce vendredi à l'âge de 53 ans. Il luttait contre une leucémie aiguë, diagnostiquée en juillet 2019.



La triste nouvelle a été donnée par sa famille, via un communiqué. "Il s'est courageusement battu contre une horrible maladie. Nous remercions les médecins et les infirmières qui l'ont suivi au fil des années, avec amour et respect. (...) Sinisa sera toujours avec nous", peut-on lire.



Né en 1969 en Yougoslavie, d'une mère croate et d'un père serbe, il a joué pour l'équipe nationale de l'ex-Yougoslavie après s'être fait un nom à l'Étoile Rouge, aux côtés de Savicevic, Prosinecki, Stojanovic ou Jugovic, avec qui il a remporté la Coupe des clubs champions européens en 1991.



Il part pour l'Italie en 1992, signant à la Roma, puis à la Sampdoria, à la Lazio Rome et à l'Inter Milan. Considéré à son époque comme l'un des meilleurs tireur de coups francs au monde, il a mis un terme à sa carrière de footballeur en 2006, avec 69 buts en 455 matchs.



Après sa retraite, il avait démarré sa nouvelle carrière d'entraîneur en tant qu'adjoint de Roberto Mancini à l'Inter Milan, avant de devenir l'entraîneur principal de Bologne, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino, et l'équipe nationale serbe.



Mihajlovic avait été remercié en septembre de son poste d'entraîneur de Bologne, club qu'il avait rejoint en janvier 2019.