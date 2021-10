Nécrologie: Joseph Koto est décédé Une mauvaise nouvelle pour le monde du football et sportif, avec la mort de Joseph Koto, suite à un malaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 18:57

Joseph Koto n'est plus. La nouvelle vient de tomber. L'ancien sélectionneur national des jeunes et de la Ja, a succombé à un malaise.



Leral présente ses condoléances à sa famille éplorée, à la Jeanne d'arc et à tous sportifs du Sénégal.

