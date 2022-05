Nécrologie / L'Assemblée nationale endeuillée : Marie Joséphine Diallo est décédée

La triste nouvelle a été donnée par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue.



Très discrète, Marie Joséphine Diallo passe presqu’inaperçu alors qu’elle occupe le poste de secrétaire général de l’hémicycle depuis 1996.



Elle a travaillé dans la plus grande loyauté avec les cinq derniers présidents de l’Assemblée nationale : Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Youssou Diagne, Pape Diop, Macky Sall, Mamadou Seck et Moustapha Niasse.



Leral présente ses sincères condoléances à sa famille et au Parlement.