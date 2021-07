Nécrologie: L'ancien international Pape Fall et la JA endeuillés, Doudou Fall est décédé L'ancien international Pape Fall qui a fait sa carrière entre la Jeanne d'Arc et Marseille a perdu son petit frère, Amadou Doudou Fall ce jeudi 15 juillet 2021.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Décès survenu ce jeudi 15 juillet à Ouest Foire où il habitait. Amadou Doudou Fall dit 'Doud Fall" était venu en vacances au Sénégal il y a deux semaines et vivait en France depuis la fin de sa carrière.



Il a évolué à la Jeanne d'Arc et donné aussi à l'ASC Jaon ses titres de noblesse avec les Cheikhna Sangharé, Loulou Sow, entre autres. Très technique et bon meneur de jeu avec une vision hors normes, Doud Fall était aussi un joueur très correct, une bonne personne. La levée du corps se fera ce jour.



Leral présente à sa famille, à Pape Fall et à la Jeanne d'Arc ses condoléances les plus attristées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos