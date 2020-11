Nécrologie / La lutte endeuillée: Balla Gaye n'est plus La lutte est endeuillée avec la disparition de Balla Gaye 1, membre fondateur de l'École de Lutte Balla Gaye.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Mentor du Lion de Guediawaye, Omar Salho alias Balla Gaye 2, ce dirigeant d'écurie et ancien lutteur était malade depuis longtemps.



Leral présente ses condoléances à sa famille, ses proches et au monde du sport.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos