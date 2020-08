Nécrologie - La série macabre se poursuit - Imam Moustapha Guèye n'est plus Imam Moustapha Guèye n'est plus. En deux mois, le Sénégal a perdu au moins 41 personnalités. A peine Papeu Cheikh inhumé ce jeudi que la mauvaise nouvelle vienne s'abattre encore une fois sur le peuple sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

L'Imam Moustapha Guèye était l'ancien président de la Commission chargée du pèlerinage de la Mecque.

L'ancien responsable des imams et oulémas n'était plus apparu en public depuis longtemps.



