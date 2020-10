Nécrologie: Le Khalife général des Layènes endeuillé La communauté Layène est en deuil. Seydina Malick Thiaw Laye ibn Baye Abdoulahi Thiaw Laye, Khalife Général des Layènes, vient d’être rappelé à Dieu.

La confrérie layenne est frappée par une mauvaise nouvelle avec le décès du fils du Khalife général, Seydina Malick Thiaw.



Il était le coordinateur du dahira Layène de Rufisque et Bargny.



Leral.net présente ses condoléances à la famille, aux talibés et aux proches du défunt. Qu'Allah accueille le défunt dans Son Paradis Firdawsi. Amine.









