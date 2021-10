Nécrologie: Le Sénégal endeuillé, Thiam 12ème Gaïndé est décédé Le monde sportif sénégalais est endeuillé avec le rappel à Dieu de Abdoulaye Thiam ce dimanche 24 octobre, inamovible 12ème Gaïndé qui s'est fait surtout remarquer à travers les différents stades du monde en 2002, lors de l'épopée des Lions.

Le décès est survenu tout de suite à son domicile à Rufisque. L'enterrement aura lieu à Linguere.



De plus amples informations pour les détails de la levée du corps vous seront données, a rappelé une source proche du défunt.



Leral présente ses sincères condoléances à toute sa famille et à l'ensemble du monde sportif sénégalais.

