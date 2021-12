Nécrologie: Le manager et producteur influent, Moustapha Goudiaby est décédé Le président de l’Association des managers et agents d’artistes du Sénégal (AMAA), Moustapha Goudiaby est décédé ce vendredi 3 décembre 2021. Ce, suite à un malaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Décembre 2021 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Goudiaby a été producteur et manager de nombreux artistes sénégalais. Il a également été agent de spectacle, conseiller-consultant en communication et Directeur général de Vision Plus, une plateforme de conseil dédiée aux artistes.



Formé à Moscou, il a travaillé avec de grands noms de la musique sénégalaise comme Coumba Gawlo Seck, Thione Seck, Assane Ndiaye, Mapenda Seck ou Abdou Guité Seck.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook