Nécrologie: Le roi du Ndoucoumane a tiré sa révérence

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Le "MBeuleup" (roi) du Ndoucoumane (centre), Souleymane Ndao, est décédé vendredi à l’âge de 54 ans, des suites d’une maladie, a appris l’APS auprès de sa famille.



"Souleymane Ndao avait subi un accident. Une moto Jakarta l’avait touché au pied. Et, cela avait occasionné une fracture qui s’était compliquée par la suite. Il a été interné au niveau de l’hôpital de Kaffrine, avant d’être acheminé à Dakar pour une meilleure prise en charge", a expliqué un de ses oncles, Mamadou Gaye.



Le "Mbeuleup" a tiré sa révérence à l’hôpital principal de Dakar ce vendredi matin, après trois jours d’hospitalisation.



Enseignant de formation, Souleymane Ndao a fréquenté l’école française. Après son baccalauréat, il fait trois ans à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), où il a obtenu sa licence en science de la vie et de la terre (SVT).



Souleymane Ndao a fréquenté l’école de formation des instituteurs avant de repartir à la FASTEF, pour être professeur d’enseignement moyen secondaire.



Il a exercé pendant au moins cinq ans la fonction de roi de Kaffrine.



Dans le cadre de cette fonction, il était présent à l’occasion de toutes les cérémonies et fut également membre actif de l’association des chefs coutumiers.



Le roi du Ndoucoumane sera inhumé ce samedi à 10 heures, à Kaffrine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos