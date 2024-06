Nécrologie / Maroc : Décès de la princesse Lalla Latifa, mère du roi Mouhamed VI

“Le porte-parole du Palais Royal annonce avec une immense tristesse et une profonde affliction, le décès de SAR la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde, ce samedi 29 juin 2024, épouse de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, et mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, peut-on lire dans le texte.



La princesse Lalla Latifa, née Latifa Amahzoune, est devenue princesse au moment d’épouser le roi Hassan II, le 9 novembre 1961.



Avec le roi Hassan II décédé en juillet 1999, elle aura cinq enfants : les princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa, Lalla Hasnaa, le prince Moulay Rachid et l’actuel roi du Maroc, Mohammed VI.