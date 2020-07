Nécrologie - Medina Baye en deuil La cité religieuse de Médina Baye est endeuillée suite au rappel à Dieu d’Imam Baye Fall Bitèye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 08:46

Le décès est survenu ce jeudi, renseigne senegal7. Imam, oustaz et Mouhadam de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, le défunt a consacré sa vie à faire vivre l’Islam.



Leral présente ses condoléances à Medina Baye et à la Ummah islamique.



