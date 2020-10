Nécrologie: Moctar Kébé est décédé hier, à l’âge de 84 ans La triste nouvelle a été partagée par la RTS Radio : l’éminent Moctar Kébé a été rappelé à Dieu dans la nuit du lundi au mardi, à l’âge de 84 ans. Grand journaliste, il fut également ministre à plusieurs reprises et maire de Kolda.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 10:50

Journaliste diplômé de l’Université de Strasbourg (Centre universitaire d’enseignement du journalisme), Moctar Kébé est passé au quotidien national "Le Soleil", dont il a été le responsable de la rubrique politique étrangère.



Il a également été député et ministre de l’Environnement et de la Protection de la nature tout comme ministre de la Fonction publique et du Travail et ministre de la Communication.



Il est décédé dans la nuit du lundi au mardi, des suites d’une courte maladie. Leral.net compatit à cette lourde perte qui touche le Sénégal et exprime sa vive compassion à sa famille, ses parents et proches. Que le Paradis soit sa demeure pour l’éternité.











Avec senenews



