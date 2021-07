Nécrologie : rappel à Dieu de Mabousso Thiam, fils de l’ancien PM socialiste Habib Thiam

Mabousso Thiam, ancien directeur général de l’Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) n’est plus. Fils de l’ancien Premier ministre socialiste Habib Thiam, il a été rappelé à Dieu ce dimanche 25 Juillet. L’inhumation est prévue demain lundi 26 juillet à 10h30 au cimetière musulman de Yoff, dans le strict respect des mesures sanitaires. Les condoléances seront reçues à la sortie du cimetière, informe un communiqué de la famille.

