Nécrologie: Samba Diabaré Samb sera inhumé cet après-midi à Tivaouane

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

L'historien et griot Samba Diabaré Samb sera inhumé à Tivaouane cet après-midi. La décision d’après la source, a été prise par Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes.



Serigne Mbaye Sy Mansour et Samba Diabaré Samb, précise-t-on, ont vécu dans la même maison. Et l'historien a été très tôt confié à Serigne Mansour Sy, son guide et père de l'actuel khalife de Tivaouane.

