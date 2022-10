Nécrologie : Serigne Fallou Mbacké Dioumada n’est plus !

Un tristesse et constellation à Touba à l’occasion du Maouloud, le marabout Serigne Fallou Mbacké Dioumada n’est plus ! Touba perd l’un de ses plus grands prêcheurs. Serigne Fallou Mbacké Dioumada, connu pour son franc-parler, n’hésitait pas à dire ses vérités aux marabouts, politiciens, journalistes et autres. Senego présente ses condoléances à la communauté musulmane

