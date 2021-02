Nécrologie : UBA Sénégal rend hommage à Amadou Fall

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Cet homme à la vision panafricaine nourrissait beaucoup d’ambitions pour le développement des solutions technologiques en Afrique et ne ménageait aucun effort pour la promotion du savoir-faire africain à travers le monde, et l’accompagnement des start-ups technologiques.



À cet effet, il nous a fait l’honneur au mois de décembre de décerner à notre banque la distinction spéciale de « Meilleure Banque pour les Startups Technologiques ».



Le Sénégal vient de perdre un digne fils, travailleur chevronné, perfectionniste dans l’âme et généreux dans l’effort.



En cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons devant la mémoire d’un être exceptionnel qui a toujours été au service du développement de son pays et du continent.



Aucun mot ne saurait exprimer notre profonde désolation, et nous tenons à faire part de nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à toute sa famille, et à toute l’équipe de Helix Technology Management Group.



Que la terre lui soit légère !



La Direction Générale.





Source : C'est avec tristesse et désolation que nous avons appris le décès de Monsieur AMADOU FALL, PDG de Helix Technology Management Group et partenaire privilégié de UBA Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Necrologie-UBA-Senegal-ren...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos