Nécrologie: l'ancien président du Niger Mamadou "Baba" Tandja est mort L'ancien président du Niger Mamadou "Baba" Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé mardi à Niamey à l'âge de 82 ans, selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique nigérienne.

Mardi 24 Novembre 2020

"Le président de la République et le gouvernement ont le regret de vous annoncer le décès de son Excellence Tandja Mamadou, ancien président de la République du Niger, décès survenu ce jour 24 novembre à Niamey.



Un deuil de trois jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national", selon le texte, qui ne précise pas la cause de la mort.



