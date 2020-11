Nécrologies de célébrités toujours en vie : RFI s’excuse et évoque des soucis techniques Radio France Internationale, une station de radio française s'est excusée après avoir publié les nécrologies de plusieurs personnalités - et vivantes -, dont la reine. Parmi les autres sur la liste mise en ligne prématurément sur le site Internet de Radio France Internationale figuraient Clint Eastwood, Pelé et Brigitte Bardot. Un "problème technique" a conduit à la publication, a déclaré RFI.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

"Nous présentons nos excuses aux personnes concernées et à vous qui nous suivez et nous faites confiance", a ajouté le diffuseur.



Les radiodiffuseurs et les médias préparent souvent des documents nécrologiques afin de pouvoir les publier rapidement lorsqu'un décès est annoncé.



Le problème est survenu lorsque RFI déplaçait son site Web vers un système de gestion de contenu différent, selon sa déclaration.



Il a déclaré que "une centaine" de projets d'articles avaient été publiés par erreur - non seulement sur son propre site, mais sur des sites partenaires tels que Google et Yahoo.



'Bug majeur'

L'homme d'affaires français Bernie Tapie, 77 ans, qui figurait sur la liste des personnes dont l'avis de décès a été publié par RFI, a vu sa nécrologie publiée à au moins deux autres reprises par d'autres organes de presse.



Parmi les autres qui ont fait la coupure à cette occasion figuraient le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, l'ancien président américain Jimmy Carter et le cubain Raul Castro.



Aucun d'entre eux n'est actuellement mort. RFI a déclaré qu'elle «se mobilisait pour corriger ce bug majeur».



BBC

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos