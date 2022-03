Négociations Gouvernement-Enseignants: Un risque de perturbation plane Le gouvernement a retrouvé ce week-end, les maîtres et professeurs du moyen-secondaire pour de nouvelles négociations. Les syndicats du G7 ont abordé la question des indemnités à verser aux examens.

Les indemnités en question sont celles du CFEE et du BFEM, des classes spéciales, pour les maîtres et professeurs d’application, pour les formations dans les CRFPE et pour la fonction dirigeante. Le gouvernement de son côté, a fait des propositions allant de 20 000 à 40 000 francs Cfa. Si les syndicats ont salué la volonté de l’État d’engager la discussion pour la revalorisation de l’examen du BFEM, ils ont émis quelques réserves.



D’après "Source A", la partie syndicale a attiré l’attention des autorités sur le fait que les indemnités, figurant dans ce projet de décret, devraient être réadaptées et revalorisées à l’image de toutes les indemnités qui ont connu une hausse, suite aux négociations du 25 février 2022.



Le gouvernement et les syndicats, précise-t-on, vont se retrouver dans un avenir proche.



