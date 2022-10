"Nemeeku Tour": Ousmane Sonko reprend son bâton de pèlerin ce dimanche dans la Petite-Côte

« Conscient de nos priorités, j’ai décidé, dès demain, de débuter la tournée nationale que j’avais annoncée. Je rappelle que cette tournée nationale va être opérée dans toutes les parties du Sénégal jusqu’au mois de juillet 2023 » , annonce le président du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité.



Ousmane Sonko, de préciser par ailleurs, qu’ayant programmé bien avant de débuter cette tournée dans le Fouta, a finalement décidé de commencer ce déplacement dans le département de Mbour parce que les patriotes de cette zone de Matam, sont présentement occupés dans les champs. « J’ai constaté, qu’il n’y a plus de temps à perdre. J’ai conscience des enjeux et je sais bien que les gens ont hâte de nous voir de nouveau sur le terrain, mais nous ne sommes pas en meeting politique, nous voulons simplement aller à la rencontre des sympathisants et ceux qui épousent le projet de Pastef. Le folklore et les rassemblements ne sont guère nécessaires » , considère le Pastefien.



Pour ce qui est du volet des priorités, Ousmane Sonko prévient les militants et sympathisants et les appelle à faire focus sur l’essentiel. Il s'agira, selon le président du Pastef, de ne pas se focaliser sur des futilités, des injures et insultes sur les réseaux sociaux, mais plutôt, de montrer le programme du parti et ses grandes lignes. « Demeurez sur le terrain, utilisez les réseaux sociaux, mais orientez le travail dans l’intérêt du parti et du programme destiné au sénégalais » , conclut Ousmane Sonko.