Nemmeeku Tour : leurs difficultés et attentes listées, Sop, Ndoung et Khaoul Godaguène ont reçu Ousmane Sonko. La tournée politique Nemmeeku Tour du Président du Pastef Ousmane Sonko dans le département de Mbour se poursuit dans les villages situés dans la commune de Fissel. Leurs difficultés et attentes listées, Sop, Ndoung et Khaoul Godaguène ont reçu Ousmane Sonko.

Les habitants de Sop, petit village situé non loin de Mbalamson ont fait part au Président Ousmane Sonko des difficultés d'approvisionnement en eau potable dans la zone. Le Jaraaf, Guedj Kama, qui a reçu la délégation a vivement remercié le chef de l'opposition pour l'initiative du Nemmeeku Tour.



A Ndoung, village réputé pour ses "daara", le Khalif Serigne Modou Mbenda SENE a tenu à recevoir le President Ousmane Sonko dans sa concession. Le guide a invité ses disciples et les habitants du village à soutenir Ousmane SONKO pour la présidentielle 2024 avant de formuler des prières pour la délégation.



Le village Khaoul Godaguène et son Jaaraf Ndiouga Faye ont reçu la délégation du Président Ousmane SONKO un peu après 20 heures. La rencontre qui s'est tenue dans la concession du "Jaaraf" avec tous les habitants a été, un moment d'échanges sur les problèmes qui gangrènent le monde rurale.



Le leader de PASTEF a en profité pour sensibiliser les femmes, le 3e âge et les jeunes sur la nécessité de privilégier l'intérêt du pays durant les élections. Au paravent, Ousmane Sonko s'est rendu en visite de courtoisie au "Daara" Sebena de Serigne Thiobé Sene.



