Néné F. Tall aux jeunes de Kolda: " La lutte contre le VIH/ Sida doit être une riposte en milieu scolaire, au marché, à la maison et partout"

« J’en appelle à la responsabilité et à l’engagement des jeunes pour lutter efficacement contre le vih/sida. Et cette lutte doit être une riposte en milieu scolaire, au marché, à la maison et partout. En ce sens, nous constatons que le taux de prévalence du sida chez les jeunes s’est réduit avec un taux de 0,2% grâce à l’appui de partenaires. Malgré ce faible taux de prévalence chez les jeunes, nous notons des disparités au niveau des régions. Ainsi, à Kolda nous avons un taux de prévalence de 2,4% avec comme point d’orgue le marché hebdomadaire de Diaobé polarisant toute la sous-région qui serait un facteur important dans la transmission », déclare madame le ministre venue présider le lancement officiel de la semaine jeunesse sida, ce lundi 1er juillet. Et le thème choisi pour l’édition de cette année est « une jeunesse sans sida pour un Sénégal émergent ».



À en croire cette dernière, « avec une prise de conscience collective et responsable, on peut arriver à avoir 0% de taux de prévalence chez les jeunes. Et le thème choisi cette année en dit long sur les efforts que l’État est en train de déployer aux côtés de sa jeunesse pour la lutte contre le vih/sida.



Au Sénégal, la prévalence au sein de la population générale est passée de 0,7 à 0,5%, grâce à des efforts soutenus et combinés de prévention et de traitement, coordonnés par le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS), avec l’appui des partenaires au développement.

Située dans le sud du Sénégal, la région de Kolda abrite le plus grand marché hebdomadaire de la sous-région, notamment Diaobé avec tout ce que cela comporte comme facteurs de risque auprès des jeunes de la région » précise –t-elle.



Papis Baldé président du Conseil régional de la jeunesse de Kolda d’avancer : « notre mobilisation pour la réussite de cet événement a montré à suffisance que la jeunesse de Kolda s’est engagée à réduire définitivement le taux de prévalence du vih/sida dans toute l’étendue du territoire national, mais aussi régional. Dans cette optique, nous nous engageons à accompagner toutes les structures de santé œuvrant dans la lutte contre ce fléau », soutient-il. « Toutes ces raisons ont motivé le choix porté sur la région de Kolda pour abriter la cérémonie officielle de lancement de cette 17ème édition de la semaine jeunesse sida qui, comme les précédentes, devra constituer une réelle occasion pour la jeunesse du Sénégal de réitérer son engagement dans la lutte contre cette pan- démie. Elle doit être également une opportunité pour alerter les autorités sur la nécessité de renforcer les acquis de prévention du VIH dans les zones frontalières telles que Kolda, fortement vulnérables », conclut-elle.



