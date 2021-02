Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse: " L'emploi des jeunes constitue un problème mondial...Abdoul Mbaye est très mal placé pour..." Mme Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, est l’invité de ce numéro de "Jokko". Une occasion pour elle de revenir largement sur le rôle et l'importance du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des Jeunes (Cniej), récemment créé par le Président Macky Sall.



La responsable politique de l'Apr à Guédiawaye ne manquera pas, face à Elhadji Fallou Khouma, d’aborder les performances économiques attendues dans le PAP2A, auquel les jeunes devraient jouer un rôle primordial.



Mme Tall a par ailleurs réagi à la récente sortie de Abdoul Mbaye. Elle pense que l'Ex-Premier ministre, « n'a aucune proposition pertinente qui pourrait servir de leçon au gouvernement du Sénégal ». Car, dit-elle, « depuis son limogeage, ce dernier n'a jamais dit du bien du bilan du chef de l'État, Macky Sall . Il est donc mal placé pour nous donner des orientations"... Regardez !



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos