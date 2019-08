Néné Fatoumata Tall, persona non grata à Tambacounda ?

Lundi 5 Août 2019

Tambacounda sera-t-il un sens interdit au ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne ?



En tout cas, ce serait un grand risque pour la ministre Néné Fatoumata Tall de se rendre à Tambacounda, dans le cadre des vacances citoyennes qui ont été lancées hier à Rufisque.



Pour cause, le responsable des jeunes aperistes de Tambacounda Badou Diouf déclare persona non grata Néné Fatoumata Tall. Il a affiché la menace sur le mur de sa page facebook, alors que la ministre de la Jeunesse y est attendue la semaine prochaine, à l’occasion des vacances citoyennes. Le jeune apériste s’oppose ainsi aux vacances citoyennes. Selon lui, l’argent que l’on utilise ainsi que le folklore, auraient pu financer des projets. Badou Diouf en a marre de théories et promesses. Il veut que l’on trouve de l’emploi aux jeunes.











L'As

