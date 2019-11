Nettoiement : les concessionnaires réclament près de 4 milliards à l’Etat Le collectif des concessionnaires du nettoiement réclame près de 4 milliards d’arriérés cumulés depuis 6 à 7 mois, à l’Etat du Sénégal. C’est ce qu’a révélé Youssoupha Yade membre du collectif.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a un retard dans le règlement de nos factures, parce que depuis 6 à 7 mois, nous autofinançons pour acheter du carburant et faire face aux autres charges dans le cadre de notre travail. C’est pourquoi, nous avons adressé un mémorandum au président de la République pour qu’une solution soit trouvée », a-t-il, en effet, déclaré sur la RFM.

Et d’ajouter, « au moment où l’on parle d’opération zéro déchet, nous pensons avoir la solution à ce problème, nous demandons donc à être reçus pour discuter de toutes ces questions », précisant qu’ils ne comptent pas pour l’heure, aller en grève.



