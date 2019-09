New-York : Macky Sall reçoit en audience Melinda Gates En marge de son séjours à New York ( Etats-Unis), le Président Macky Sall a reçu Melinda Gates, présidente de la fondation Bill et Melinda. Les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration entre la fondation et le gouvernement du Sénégal.



