New-York: Un fugitif sénégalais arrêté pour terrorisme en instance d’expulsion

Les autorités fédérales de l’immigration aux États-Unis d’Amérique (Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont arrêté un immigrant sans papiers à New York, recherché au Sénégal pour terrorisme.



L’arrestation du Sénégalais âgé de 29 ans remonte au 17 octobre dernier, deux semaines après son entrée aux États-Unis par la frontière sud de l’État de l’Arizona. Selon, Senenews citant Les Echos, il a été interpellé suite à une plainte de l’Etat du Sénégal



Le Sénégalais est en instance d’être expulsé des Usa. Il est «recherché par les autorités sénégalaises pour association de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste, destruction, dégradation et dommages en relation avec une organisation terroriste, actes préparatoires visant à compromettre la sécurité publique ou à provoquer de graves troubles politiques, provocation directe d’une foule armée et détention d’armes sans autorisation administrative préalable», indique l’agence.