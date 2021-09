New York déroule le tapis rouge à Macky Sall Comme vous le voyez sur ces images, une forte mobilisation de la communauté sénégalaise des USA notre pour accueillir le Président Macky SALL. Le Chef de l’Etat est arrivé ce lundi à New York pour participer à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

