Neymar a insulté Thiago Silva

Après Brésil – Costa Rica (2-0), Thiago Silva a salué la prestation de Neymar: "Neymar a tout donné aujourd’hui, il a mérité de marquer à la fin du match. Je pense qu’il sera encore plus libéré pour le troisième match." Mais tout n’a pourtant pas été rose entre les deux joueurs du PSG durant la rencontre.

Le capitaine du club de la capitale a ainsi également évoqué une petite brouille avec la star de la Seleçao, qui n’a guère apprécié que son défenseur rende la balle aux Ticos après un entre-deux alors que Neymar estimait avoir été victime d’une faute.



"Il est comme un petit frère pour moi. Et je cherche à prendre soin de lui, lui donner des conseils. Aujourd’hui, quelque chose m’a attristé. J’ai rendu la balle au Costa Rica et m'a vraiment maudit, il a fulminé, a confié Thiago Silva comme le relaie Globo Esporte. Mais je pense que j’avais raison parce qu’ils essayaient de gagner du temps. Je savais que ce ne serait pas ce ballon qui allait nous faire gagner."



Le Brésil, premier de la poule E à égalité avec la Suisse, devra assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Serbie mercredi prochain.













Rmc