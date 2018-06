Neymar explique pourquoi il a pleuré à la fin de Brésil-Costa Rica

Neymar a expliqué sur Instagram pourquoi il avait pleuré à la fin du match contre le Costa Rica (2-0), vendredi à la Coupe du monde 2018. L’attaquant brésilien a versé "des larmes de joie".



Buteur à l’issue d’un match frustrant pour lui contre le Costa Rica (2-0), Neymar a craqué au coup de sifflet final. Souvent agacé, privé d’un penalty qui lui avait été accordé puis averti, Neymar est passé par toutes les émotions avant d’inscrire le but le plus tardif de l’histoire de la Coupe du monde.



Submergé par l’émotion, Neymar s’est effondré sur la pelouse, incapable de retenir ses larmes."Personne ne sait par quoi je suis passé pour en arriver là aujourd'hui. Parlez comme le font les perroquets, a écrit l’attaquant du Paris Saint-Germain sur Instagram après la rencontre. Ce sont des larmes de joie, de dépassement de soi et de volonté de gagner. Dans ma vie, les choses n’ont jamais été faciles, ce ne sera pas le cas maintenant. Le rêve continue, non pas un rêve … un but. Félicitations aux garçons pour le match."