Neymar présent au dernier entraînement collectif avant le Real Madrid

Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa préparation pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid qui aura lieu au Parc des Princes mardi soir.



Et alors que tout le monde s'est interrogé sur la présence ou non de Neymar pour le choc suite à sa blessure à la cheville fin novembre, le Brésilien semble prêt à relever le défi.



Lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe parisienne avant le grand jour, le Brésilien s'est à nouveau entraîné avec le reste du groupe. Il devrait donc bien être convoqué pour le choc face aux Madrilènes. Le scénario le plus plausible, cependant, est que Mauricio Pochettino le fasse entrer en seconde période si nécessaire.



Ander Herrera a également retrouvé l'entraînement ce lundi matin, tout comme Idrissa Gueye et Abdou Diallo, qui avaient manqué les derniers matchs de leur équipe en raison de leur participation à la CAN avec le Sénégal.



En revanche, tout espoir de voir Sergio Ramos dans le groupe face à son ancienne équipe s'est envolé, le défenseur central espagnol n'ayant pas participé à la session d'entraînement des Parisiens au Camp des Loges.