Neymar rend hommage à Andrés Iniesta

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Avril 2018 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l'annonce d'Andrés Iniesta de quitter le Barça cet été , les messages se succèdent. Parmi eux, Neymar a publié un texte et une photo sur les réseaux sociaux avec son ex-coéquipier en Catalogne. «C'est un honneur d'avoir fait partie de ta carrière. Je suis tombé amoureux de ton football et beaucoup plus de la personne que tu es en dehors du terrain» , peut-on notamment y lire.











www.lequipeplus.fr «C'est un honneur d'avoir fait partie de ta carrière. Je suis tombé amoureux de ton football et beaucoup plus de la personne que tu es en dehors du terrain»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook